За словами Шуфрича, семеро депутатів "ОПЗЖ" пішли до армії, але деякі вже повернулися в парламент.

Скандальний політик Нестор Шуфрич, який представляє заборонену в Україні проросійську партію "ОПЗЖ", розповів, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії хотів з автоматом в руках захищати Верховну Раду.

На запитання, чи є серед колег Шуфрича із колишньої "ОПЗЖ" ті, хто пішов на фронт, він відповів: "Так, багато. Десь семеро. Вони пішли в тероборону, потім в армію".

Далі Шуфрич розповів про "невеликий загін", в який він долучився.

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"Ми декількох переконали повернутися до роботи в парламенті, куди їх обрали українські громадяни. Зараз троє служать в армії. В перші дні ми всі були з автоматами в руках. Коли була загроза нападу на Київ, скажу відверто, я теж приєднався до невеликого загону і з автоматом готовий був захищати Верховну Раду", - сказав Шуфрич для "Детектор медіа".

Додамо, що Шуфрич дотепер має мандат народного депутата, а також очолює Комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

Нестор Шуфрич: скандали

В березні цього року Шуфрича спіймали на незаконному фотографуванні позицій Збройних сил України. Скандальний політик пояснив свої дії дивно: каже нібито "робив селфі".

Потім Шуфрич виїхав з України буцімто для лікування дитини.

У листопаді Шуфрич опинився серед членів НОК, але після суспільного тиску написав заяву, де склав повноваження.