Депутат стверджує, що перебуває в Україні. СБУ раніше не змогла встановити його точне місцезнаходження.

Нардеп від ОПЗЖ, кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук вперше прокоментував інформацію про підозру в держзраді.

Про це повідомляється на партійному сайті ОПЗЖ.

Обшуки у себе вдома і в офісі депутат назвав незаконними, запевняючи, що нічого протизаконного у нього не виявили. Метою обшуків він назвав вручення підозри.

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"Все, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію. Заявляю, що я перебуваю в Україні і не збираюся ховатися від правосуддя", - заявив Медведчук, додавши, що має намір брати участь у "законних слідчих діях".

Санкції та підозра для Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

19 лютого РНБО прийняла рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму) КК. До Медведчука, Марченка та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала повідомлення про підозру Медведчуку і Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено підозри за трьома епізодами: щодо незаконної передачі РФ газового родовища, передачі російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, - щодо прихованого військового підрозділу Збройних сил України та проведення підривної діяльності проти України, зокрема, в контексті розробки антиукраїнського проекту "Промінь".

Пізніше в СБУ уточнили, що встановлюють місцезнаходження Медведчука. Козак, за даними слідства, перебуває в Росії.

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Автор: Юрій Годован