Генпрокурор додала, що втечу Медведчуку не кваліфікуватимуть як вчинення злочину, але запобіжний захід має бути посилений.

Після втечі нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук має отримати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це, як передає "Укрінформ", у телеефірі зазначила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Те, що Медведчук утік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. І коли раніше були якісь можливості знаходитися під домашнім арештом, то на сьогодні вже зрозуміло, що тут має бути тримання під вартою", - сказала вона.

Генпрокурор додала, що втечу Медведчуку не кваліфікуватимуть як вчинення злочину, але запобіжний захід має бути посилений: замість домашнього арешту, як було до цього, він має перебувати під вартою.

Як відомо, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, втік з-під домашнього арешту.18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого про обрання Медведчуку запобіжного заходу за його відсутності.

12 квітня в результаті спецоперації, проведеної Службою безпеки України, його було затримано.

13 квітня Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Зеленський запропонував обміняти Медведчука на полонених росією українських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: