Кожен день цієї активної фази війни йде на користь Україні.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр зазначає, що Україна від шоку вже оговталася, а ворог з кожним днем втрачає свої ресурси, демотивується та деморалізується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час телемарафону.

"Кожен день цієї війни, цієї активної фази війни, йде на нашу користь. Тому що ми від шоку вже оговталися, наше суспільство дуже потужне зараз. А ворог з кожним днем втрачає свої ресурси, демотивується, деморалізується. Тому що їхні плани не виправдалися: за один день вони Україну не захопили", - підкреслила Маляр.

Війна проти України: