Також пропонують спростити процедуру примусового видворення з України нелегальних мігрантів

До парламенту внесено законопроект щодо захисту державного кордону України (№7475).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Проектом закону пропонується усунути перепони для інженерного облаштування інфраструктури державного кордону на землях природно-заповідного фонду України.

Крім цього, пропонується виділити вздовж українсько-російської та українсько-білоруської ділянок кордону більшої частки земель для посиленого облаштування засобів захисту. Мається на увазі, зокрема, облаштування мінних полів.

Також пропонується в межах двох кілометрів від кордонів з РФ та Білоруссю встановити спеціальний прикордонний режим. Йдеться про заборону вільного в’їзду, перебування, проживання, пересування осіб, проведення робіт, які не пов’язані з обороною чи охороною кордону.

Крім цього, пропонується перерозподілити повноваження складових сектору безпеки і оборони, пов’язаних із захистом державного кордону в мирний час, під час дії воєнного стану, а також в інших кризових ситуаціях. Зокрема, йдеться про врегулювання порядку залучення Збройних Сил України до посилення охорони державного кордону та закріплення в законодавстві наявного комплексу заходів з прикриття загрозливих ділянок.

Нардепи також пропонують спростити процедуру примусового видворення з України нелегальних мігрантів. Надати право ухвалення таких рішень хочуть державним органам (СБУ, ДМС, прикордонники). До суду пропонують звертатися вже для затримання з метою виконання видворення.

Серед іншого - хочуть унеможливими зловживання процедурою набуття статусу біженця особами, яким заборонено в’їзд в Україну, або які становлять загрозу прикордонній безпеці України.

З такою метою кілька десятків народних депутатів-авторів законопроекту пропонують внести зміни до Земельного кодексу України та КУпАП та низки законів України ("Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України", "Про прикордонний контроль", "Про оборону України", "Про виключну (морську) економічну зону України", "Про природно-заповідний фонд України", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту").

Станом на 25 червня законопроєкт надано для ознайомлення нардепам.

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