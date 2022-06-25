Сполучені Штати зосереджені на тому, аби Україна могла продовжувати захищати себе.

США прагнуть, щоб суверенітет України повністю поважали, а територіальна цілісність України повністю відновилася.

Про це йшлося в інтерв’ю українській службі "Голосу Америки" заявив колишній прес-секретар Пентагону, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Відповідаючи на питання щодо мети, з якою США надають озброєння Україні (аби могла захиститися, завдати поразки росіянам, виштовхнути їх за кордони і виграти війну або щось інше), Кірбі зазначив: "Ми насправді зосереджені на тому, аби Україна могла продовжувати захищати себе, свій суверенітет, свій народ, свою територіальну цілісність. І очевидно боротьбу ведуть українці, лише вони визначають, які операції проводитимуть, це їхнє право. Оснащення, яке вони отримують зі Сполучених Штатів, тепер їхнє. Це українська власність, вони вирішують, як її використовують. Безперечно, ми хочемо, аби суверенітет України повністю поважали, територіальна цілісність України повністю відновилася, але як це буде визначено… Путін має закінчити цю війну, але пан Зеленський може визначити, як виглядатиме перемога для нього".

Він наголосив, що за допомогою наданої зброї українці вже проводять контрнаступ на окремих напрямках, а США не мають позиції щодо того, як американське озброєння має бути застосоване - це справа України.

"Українці вже проводять контрнаступ у їхній власній країні. Подивіться, що вони роблять. На південь, на Харків на півночі, де росіяни майже повністю оточили місто, але їх відштовхують до кордону. Пан Зеленський - головнокомандувач своїх Збройних сил. Ми поважаємо, що він має право визначати, як він збирається використовувати ці сили. Як він збирається визначати перемогу. Наша робота полягає у тому, щоб у нього були доступні інструменти, щоб зробити це ефективним способом", - зазначив Кірбі.

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський наголошував, що перемогою вважатиме вихід ЗСУ на лінію розмежування, встановлену на 24 лютого. Повернення раніше окупованих територій Криму та Донбасу, як вважає президент, має відбуватися за столом переговорів.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку і озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над Росією, або просто віддати вцілілу техніку назад.

США передали Україні HIMARS. Офіційний Київ обіцяв не застосовувати ці ракетні системи для ударів по території Російської Федерації. Американська сторона наголошувала, що Україна сама прийматиме рішення, на які відстані застосовувати HIMARS.

Залежно від типу ракети з установки HIMARS можуть бути запущені на відстані від 40 до 300 км. Українська сторона отримує боєприпаси, вогнева міць яких не перевищуватиме 80 км.

Експерти впевнені, що зброя за ленд-лізом, яку отримає Україна, радикально змінить співвідношення сил. Тому зараз Москва намагається використати можливість, і захопити ще більше територій на Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини: