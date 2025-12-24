Чому Росія не прийме 20 пунктів мирного плану України: нардеп назвав основні причини

За словами Мережка, РФ продовжує вперто повторювати свої вимоги, які означають капітуляцію України.

"Рамковий" план щодо завершення війни в Україні у тому вигляді, в якому його озвучив президент Володимир Зеленський, не має шансу на прийняття у Росії. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у коментарі для УНІАН.

"Справа в тому, що вони (Росія, - ред) тупо і вперто повторюють свої вимоги, які, по суті, означають капітуляцію України. Тобто вони вимагають, по-перше, виведення українських військ з Донецької області. Останнім часом взагалі почали натякати про "Новоросію". Тобто їхні апетити можуть поширитися і, відповідно, вимоги", - зауважив нардеп.

Мережко додав, що росіяни також вимагають "нейтральний статус України", що для нашої сторони є неприйнятним, оскільки це неможливо ні в юридичному, ні в політичному плані.

Відео дня

"Третє - обмеження на наші збройні сили, т.з. демілітаризація. Або проведення виборів, наприклад. Деякі вимоги РФ спрямовані на те, щоб максимально послабити нашу обороноздатність, щоб в майбутньому можна було захопити. А інші питання спрямовані на те, щоб знищити нас зсередини", - підкреслив політик.

За словами нардепа, всі вимоги РФ мають одну мету - зруйнувати Україну, підпорядкувати та знищити нашу державність.

"І треба розуміти, що все інше - це просто слова, політична гра. Путін не відмовляється від цієї основної мети - знищення України. Тому його не влаштує жоден варіант, жоден план, який не дасть йому можливість нас знищити. Це треба дуже чітко розуміти. Безумовно, треба вести перемовини, щоб Трамп бачив, що ми налаштовані на мир, що питання не в нас. Щоб не дати можливості Путіну скинути відповідальність на нас, що він намагається зробити через Віткоффа", - підкреслив Мережко.

Він зазначив, що зараз Росії цей проєкт покажуть, однак Путін навіть читати його не буде. Російський диктатор просто повторить: "Непоганий план, але виконайте наші вимоги", вважає Мережко.

"Він сформулював, чого він від Заходу вимагає - "треба, щоб нас поважали, наші інтереси". Які? Дуже прості - сфера впливу. "Віддайте нам Україну, нашу сферу впливу. Перестаньте підтримувати Україну, щоб ми могли знищити її державність". Це основна вимога Путіна. Він не відмовляється і навряд чи відмовиться. Тільки коли буде тиск такий, що у нього не буде іншого виходу. Тому план - це правильно, але не треба очікувати, що буде результат", - підсумував народний депутат.

Мирні переговори - останні новини

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков зробив нову заяву щодо мирних переговорів. За його словами, Москва готується до подальших контактів з Вашингтоном.

"Ми, як і раніше, вважаємо, зокрема й на цій стадії, що дуже недоцільно вести якесь спілкування через засоби масової інформації. Тому ми не говоритимемо про те, що саме привіз Дмитрієв, і тим більше не говоритимемо про це через пресу", - наголосив Пєсков.

Водночас Politico писало, що війна може закінчитися наступного року на вкрай невигідних Україні умовах. Оглядач видання Джеймі Деттмер вважає, що такий похмурий прогноз багато в чому зумовлений тим, що ЄС не зміг домовитися про використання 210 мільярдів євро заморожених активів для України.

"Після п'ятничного фіаско, яке висвітлило розкол серед європейських лідерів, Путін... лише підтвердить, що час на його боці. Якщо він зачекає ще трохи, 28-пунктний план, розроблений його помічниками спільно зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом, може бути відновлено, залишивши Україну і Європу розгубленими - ідеальний результат для Кремля", - підкреслив Деттмер.

Вас також можуть зацікавити новини: