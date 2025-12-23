Києву знадобиться набагато більше коштів - і отримати їх ставатиме дедалі складніше.

Війна Росії проти України, вочевидь, закінчиться наступного року - і на умовах, вкрай невигідних для Києва. Таку думку висловлює оглядач Politico Джеймі Деттмер.

На його думку, такий похмурий прогноз багато в чому зумовлений тим, що ЄС не зміг домовитися про використання 210 мільярдів євро заморожених активів - для забезпечення платоспроможності України і можливості фінансування військових дій.

"Провал пропозиції про "репараційний кредит", який передбачав використання російських активів, здебільшого заморожених у кліринговому банку в Бельгії, позбавляє Україну гарантованого фінансування на наступні два роки", - пояснює він.

Відео дня

Звісно, ЄС все ж таки надасть Україні значний пакет фінансування у розмірі 90 мільярдів євро під заставу бюджету ЄС. Однак, хоча це запобіжить нестачі коштів на початку наступного року, пакет розрахований на два роки, і цього буде недостатньо, щоб Україна могла продовжувати боротьбу, зазначає оглядач.

Проте, багато європейських лідерів були досить оптимістичні після укладення угоди про фінансування минулого тижня. Також передбачається, що може бути доданий подальший кредит, побічно пов'язаний з російськими активами. Однак це може бути передчасним вихвалянням, оскільки все залежить від того, яку угоду буде укладено для припинення війни.

При цьому отримання ще одного кредиту буде не такою простою справою. Три країни - Угорщина, Словаччина і Чехія - вже відмовилися від участі в спільній програмі запозичень минулого тижня. Неважко уявити, що до них приєднаються й інші. Крім того, Трамп усе ще буде в Білому домі - тож немає сенсу шукати додаткові кошти у Вашингтоні.

І хоча прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер назвав угоду "перемогою для України, перемогою для фінансової стабільності... і перемогою для ЄС", проте російський лідер Володимир Путін сприйме це інакше, підкреслює Деттмер:

"Після п'ятничного фіаско, яке висвітлило розкол серед європейських лідерів, Путін... лише підтвердить, що час на його боці. Якщо він зачекає ще трохи, 28-пунктний план, розроблений його помічниками спільно зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом, може бути відновлено, залишивши Україну і Європу розгубленими - ідеальний результат для Кремля".

Рішення ЄС про фінансування України

Як повідомляв УНІАН, після 15 годин переговорів у Брюсселі Європейський Союз ухвалив рішення про фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. При цьому Україна віддасть кредит у 90 мільярдів євро тільки в разі, якщо Росія виплачуватиме репарації.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що це чіткий сигнал з Європи російському диктатору Володимиру Путіну: ця війна того не варта.

Вас також можуть зацікавити новини: