Москва готується до контактів: у Кремлі зробили нову заяву щодо мирних переговорів

Спецпосланець РФ Кирило Дмитрієв передав кремлівському диктатору Володимиру Путіну інформацію щодо результатів перемовин із США. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков у розмові з росЗМІ.
Він зазначив, що Москва готується до подальших контактів з Вашингтоном. Водночас Пєсков відмовився коментувати опублікований план завершення війни, узгоджений Україною та США, зазначивши, що РФ вже давали "відповідні роз'яснення раніше". Також він відмовився повідомляти, які саме пункти плану містяться у документі, які Дмитрієв привіз із США.
"Ми, як і раніше, вважаємо, зокрема й на цій стадії, що дуже недоцільно вести якесь спілкування через засоби масової інформації. Тому ми не говоритимемо про те, що саме привіз Дмитрієв, і тим більше не говоритимемо про це через пресу", - заявив Пєсков.
За його словами, на основі інформації, яку отримав Путін Росія буде "формулювати свою подальшу позицію", яку обговорять по тих каналах, які "зараз працюють".
Мирні переговори: важливі новини
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський озвучив усі 20 пунктів плану врегулювання війни в Україні. За його словами, цей план було погоджено з США та передано Росії. Президент зазначив, що РФ може надати свою відповідь на цей план вже 24 грудня.
Найскладнішим, за словами президента, в цьому плані є питання територій. Зокрема розглядається варіант зупинки війни по лінії фронту, а також обміну територій, використовуючи механізм "потенційних економічних зон".