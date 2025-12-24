Москва готується до контактів: у Кремлі зробили нову заяву щодо мирних переговорів

Раніше президент України заявив, що Кремль може дати свою відповідь щодо мирного плану вже 24 грудня.

Спецпосланець РФ Кирило Дмитрієв передав кремлівському диктатору Володимиру Путіну інформацію щодо результатів перемовин із США. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков у розмові з росЗМІ.

Він зазначив, що Москва готується до подальших контактів з Вашингтоном. Водночас Пєсков відмовився коментувати опублікований план завершення війни, узгоджений Україною та США, зазначивши, що РФ вже давали "відповідні роз'яснення раніше". Також він відмовився повідомляти, які саме пункти плану містяться у документі, які Дмитрієв привіз із США.

"Ми, як і раніше, вважаємо, зокрема й на цій стадії, що дуже недоцільно вести якесь спілкування через засоби масової інформації. Тому ми не говоритимемо про те, що саме привіз Дмитрієв, і тим більше не говоритимемо про це через пресу", - заявив Пєсков.

За його словами, на основі інформації, яку отримав Путін Росія буде "формулювати свою подальшу позицію", яку обговорять по тих каналах, які "зараз працюють".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський озвучив усі 20 пунктів плану врегулювання війни в Україні. За його словами, цей план було погоджено з США та передано Росії. Президент зазначив, що РФ може надати свою відповідь на цей план вже 24 грудня.

Найскладнішим, за словами президента, в цьому плані є питання територій. Зокрема розглядається варіант зупинки війни по лінії фронту, а також обміну територій, використовуючи механізм "потенційних економічних зон".

