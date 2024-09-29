РФ не хоче миру, а припинення війни їй потрібне тільки для оперативної паузи, підкреслив Подоляк.

Китайсько-бразильська ініціатива зі створення платформи "Друзі миру" щодо війни в Україні ні на що не впливатиме. Ці "мирні ініціативи" базуються на концепції РФ, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Вона ні на що не буде впливати. Немає ніяких "друзів миру". Це "друзі капітуляції". Вони пропонують ці всі "мирні ініціативи", які виключно базуються на концепції РФ. Тобто – давайте негайно припинимо війну, залишимо РФ на окупованих територіях і не дамо РФ програти війну...", – сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, це не "мирні ініціативи", вони мають капітулянський характер. Радник керівника ОП підкреслив, що є формула миру президента Зеленського, де "все чітко базується на міжнародному праві".

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"Це можна камуфлювати, як це постійно робить російська пропаганда... Ще раз. Чітко зафіксую. Є виключно формула миру Зеленського, де все чітко базується на міжнародному праві. РФ не хоче ніякого миру, вона хоче припинення війни, але хоче отримати й оперативну паузу. Тому жодних мирних ініціатив, крім української, не може бути", – резюмував Михайло Подоляк.

Китайсько-бразильська "мирна ініціатива"

Днями прес-служба Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін спільно з країнами Глобального Півдня планують створити платформу "Друзі Миру", яка буде спрямована на "політичне врегулювання війни в Україні".

Згодом повідомлялося, що Угорщина візьме участь в інавгураційній зустрічі ініціативи "Друзі миру" в Нью-Йорку, яку очолюють Китай і Бразилія.

Підтримала китайсько-бразильський "мирний план" і Швейцарія. Примітно, що там немає посилань на Статут ООН або прямої згадки про територіальну цілісність України.

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