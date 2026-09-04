Буданов радив Зеленському не поступатися Донбасом в мирній угоді, - NYT

При цьому сторонні оглядачі вважають саме Буданова прихильником компромісу в команді Зеленського.

Саме керівник Офісу президента України Кирило Буданов радив президенту Володимиру Зеленському не погоджуватися на передачу Донбасу Росії заради припинення війни. Про це пише The New York Times за результатами інтерв’ю з Будановим у Києві.

Буданов очолив українську групу на переговорах з РФ і США минулої зими, коли переговорний трек був у розпалі, доки зрештою не забуксував.

Як пише NYT, Росія та Україна зараз перебувають у стані ескалації війни, частково для того, щоб спробувати отримати перевагу в остаточних переговорах щодо мирного врегулювання. На думку Буданова, переговори за участю адміністрації Трампа можуть поновитися наприкінці вересня – після парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у США.

Відео дня

Однак у Києві, як пише NYT, не має повної єдності щодо можливих домовленостей із Росією. Видання посилається на публікацію Carnegie Russia Eurasia Center, де Буданова характеризують як представника табору, який виступає за врегулювання, щоб не допустити нових значних втрат. Інша частина українського керівництва, навпаки, застерігає від серйозних поступок, побоюючись деморалізації військових і суспільства.

Водночас сам Буданов в інтерв'ю NYT стверджував, що це він радив Зеленському не погоджуватися на відступ з Донбасу.

"Відмова від території дала б Москві приз, який її військові виявилися нездатними взяти", - пише видання, пояснюючи цю позицію.

Попри очікуване відновлення переговорів уже цього місяця, швидкого припинення вогню Буданов не прогнозує. За його оцінкою, умови для припинення бойових дій можуть з’явитися не раніше весни, а Росія, ймовірно, спробує провести ще одну масштабну зимову кампанію ракетних і дронових ударів по Україні.

Водночас український посадовець переконаний, що переговорний процес рано чи пізно дасть результат.

"Переговори рано чи пізно до чогось приведуть. Ви не можете воювати все життя", – заявив Буданов.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, Україна цієї зими може зіткнутися з серйозними проблемами у захисті міст від російських балістичних ракет через нестачу перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський заявив, що Києву потрібно близько 300 ракет Patriot, але союзники неохоче діляться своїми запасами, які скоротилися після війни США з Іраном.

Тим часом британські аналітики попереджають, що війни в Україні та Ірані дедалі більше переплітаються, створюючи ризик ширшої ескалації. Виснаження американських запасів ракет-перехоплювачів через війну з Іраном може підштовхнути Кремль до активізації ударів по Україні, а сама Україна вже залучена до протистояння, допомагаючи країнам Перської затоки.

Вас також можуть зацікавити новини: