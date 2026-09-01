Росія все ближче підбирається до одного з українських оплотів на Донбасі, - Reuters

Дружківка розташована на дорозі, що з’єднує стратегічно важливі міста та селища, відомі як український оборонний пояс.

Згорілі автомобілі, зруйновані будівлі, гуркіт артилерії, за яким лунає пронизливий виск ударного безпілотника. Така сьогоднішня реальність у місті Дружківка.

Як йдеться в репортажі Reuters, у місті досі живе жменька мирних мешканців, які борються з росіянами, що знаходяться всього за 15 км від них і поступово наближаються.

Видання зазначило, що подібні руйнування повторюються по всій 1200-кілометровій лінії фронту на сході та півдні країни. У міру просування російських військ багатоквартирні будинки, ринки та магазини зносяться з лиця землі, а міста й села стають практично непридатними для життя.

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У матеріалі йдеться про те, що Дружківка розташована на дорозі, яка з’єднує стратегічно важливі міста та селища, відомі як український оборонний пояс, який Росія відчайдушно намагається прорвати, прагнучи захопити весь Донбас.

Це залишається однією з головних цілей російського диктатора Володимира Путіна у цій війні, нагадало видання.

Війна безпілотників

У репортажі йдеться про те, що одна з місцевих мешканок зовсім не здригається від гучного вибуху гаубиці неподалік. Але, почувши тихе дзижчання дрона над головою, вона ховається під гілками дерева.

"Тисячі російських та українських безпілотних літальних апаратів, більшість із яких дистанційно керуються пілотами, заповнюють небо поблизу фронту, полюючи на свою здобич із смертельною ефективністю", – написало видання.

У Дружківці та по всьому оборонному поясу багато доріг вкриті сіткою, щоб захистити всіх, хто ними їде, від дронів – навіть наземний безпілотний апарат, який використовується для постачання українських позицій на передовій та евакуації поранених.

Зоя, 63-річна жінка, яка продає продукти харчування біля обгорілого ринкового прилавка, не хоче залишати своє рідне місто, незважаючи на небезпеку.

Які міста можуть опинитися під ударом

Вчора видання Business Insider повідомило, що Росія просувається на Донбасі, а Україна готується до битви за його останні оплоти. При цьому західні аналітики прогнозують, що навряд чи навіть захоплення всього Донбасу автоматично змусить Кремль погодитися на припинення вогню.

А українські військові побоюються, що наступною серйозною ціллю росіян може стати Дружківка.

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