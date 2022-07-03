Раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що на переговорах між Україною і РФ, Києву доведеться "погодитися на умови Москви".

В Офісі президента перерахували умови для переговорів з Росією і наголосили, що Кремль їх чудово знає.

Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача воєнних злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України… Російська сторона чудово знає наші умови. Шеф Пєскова може не переживати: настане час, і ми зафіксуємо їх на папері", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що коли справа дійде до переговорів між Україною і РФ, Києву доведеться "погодитися на умови Москви".

Нагадаємо, зараз між Україною і Росією ведуться переговори тільки щодо обміну полоненими. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, з РФ неможливо розмовляти, тому що "немає раціональності". Якщо залишити ворогові території, які він контролював до 23 лютого, то це буде відкладена війна.

В ОПУ також заявили, що нові переговори можуть початися тільки тоді, коли їх ініціює президент України Володимир Зеленський. На думку голови переговорної групи і керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це може статися у серпні, коли наша країна отримає посилену позицію.

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