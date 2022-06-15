Еммануель Макрон у Румунії провів зустріч з союзниками по НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон підштовхує Київ до перемовин з окупантами.

Про це він заявив під час візиту до Румунії - його цитує Radio Free Europe Radio Liberty.

"Ми зробимо все, щоб зупинити армію РФ, допомогти українцям та їхній армії та продовжувати переговори", – сказав Макрон під час зустрічі з союзниками на базі НАТО поблизу румунського чорноморського порту.

"Нам потрібно підтримати Україну. З першого дня Франція чітко сказала, що Росія є агресором. Але ми повинні бути чіткими: ми не воюємо з Росією. Українському президенту та його чиновникам доведеться вести переговори з Росією", - додав французький лідер.

Нагадаємо, що Макрон оголосив початок епохи воєнної економіки у Франції. Також президент Франції прибуде в Київ вперше після початку широкомасштабної війни.

Раніше Володимир Зеленський назвав умову для того, щоб Україна повернулася до переговорів з Росією.

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