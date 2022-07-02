Сьогодні переговорний процес між Україною та РФ не на часі, він на паузі, наголосили в Офісі президента.

Президент Росії Володимир Путін щиро ненавидить Україну і українців. З ним домовитися неможливо.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

"Там немає раціональності. Ми з ним не можемо домовитися. Всі, хто думають, що ми можемо підписати "Мінськ-3", "Мінськ-4", "Мінськ-5", то ми не можемо цього зробити, бо ці люди нас ненавидять. І вони зроблять все, щоб встромити нам ніж в спину. Тому будь-який формат домовленостей з Росією, навіть якщо ми залишимо їх території, які вони контролювали до 23 лютого, це буде знову "відкладена війна"", - зазначив Подоляк.

За його словами, для російської влади слова "Україна" та "українець" мають бути знищеними, і тоді вони будуть спати спокійно. Це ірраціональна свідомість, вони будуть в цьому жити постійно – будуть реваншувати, намагатись постійно нападати, переконаний радник.

"В мене питання до українців – ми хочемо весь час жити під тиском ракет, в умовах відкладеної війни? А хто тоді поїде жити в Харків, Миколаїв, Запоріжжя, хто там буде працювати? В нас немає жодного шансу закінчити війну навіть так, як закінчили її в 2015 році. Ми маємо відтиснути росіян з своєї території, зробити дуже укріплений кордон та забути про Росію на певний час з точки зору будь-яких відносин з ними, щоб за цей час розбудовувати сильну економіку та не залежати від Росії. Це наш план", - зазначив Подоляк.

Безумовно, Путін теж це розуміє. Подоляк переконаний, що кремлівський диктатор знає, що якщо програє в Україні, то:

по-перше, терміново закінчить свою політичну кар'єру, як і багато його соратників;

по-друге, почнеться трансформація в Росії.

"У Путіна патова ситуація. Він або нас зламає, або програє, зокрема і в своїй країні", - наголосив радник керівника ОП.

Разом з тим, за його словами, переговорний процес між Україною і Росією наразі не на часі, він на паузі. Зеленський дійсно найбільш "погружений" у тему переговорів, і він чітко розуміє, коли і яка послідовність дій має бути, додав Подоляк.

"Це дуже важкий процес і Україна точно розуміє свої цілі в цій війні і як до них йти. Сьогодні переговорний процес не на часі, він на паузі. Чому? Бо Росія має ще якомусь усвідомлення того, що може завдати нам військової поразки. Тому наразі, щоб ми вийшли на переговорний процес, треба завдати військової поразки Росії. Після цього наші переговорні позиції будуть суттєво підсилені і президент дасть нам можливість вести переговори далі. Я вважаю, що сьогодні переговори, якщо вони можуть розпочатися після тактичної поразки Росії на полі бою, мають йти на умовах України, а не умовах Росії. А в Кремлі заявляють, що хочуть ультимативно примусити Україну виконати їхні вимоги. А вести переговори з не зовсім адекватною спільнотою немає сенсу", - переконаний Подоляк.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним в Індонезії на полях саміту G20. Український лідер та російський диктатор прийняли запрошення на один із самітів, який відбудеться у цій країні.

Проте, за словами керівника ОП Андрія Єрмака, наразі немає домовленостей чи переговорів щодо зустрічі Зеленського та Путіна.

Зеленський неодноразово заявляв, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним: без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

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