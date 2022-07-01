Президент прямо скаже, якщо готуватимуться переговори.

В Офісі президента відреагували на заяви Туреччини про підготовку переговорів з Росією і Україною.

Як зазначив в ефірі марафону FREEДОМ радник голови ОПУ Михайло Подоляк, анонси переговорів турецької сторони з президентами Росії і України про перевезення зерна, що прозвучали сьогодні, "поки попередні тільки розмови".

Подоляк наголосив, що офіційних анонсів переговорів з російською стороною не було. Він закликав орієнтуватися в цьому питанні тільки на офіційні оголошення президента.

"Мені здається, дуже багато останнім часом з'являється спекулятивних речей: які переговори, на якому напрямку будуть вестися. Мені здається, нам треба на 128-й день війни звикнути до одного. Все що буде ініційовано - буде ініційовано президентом Зеленським. Він прямо завжди говорить про те, що будемо вести переговори тут, обговорювати такі-то теми, пропозиції. ... Поки президент Зеленський цього не заявляє. Все інше - це скоріше робиться для якогось внутрішнього ринку. Або у випадку чорноморської акваторії... Тут у нас багато заяв робиться, щоб показати своє домінування", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня стало відомо, що у Москві відбулися переговори між військовими делегаціями Туреччини і РФ. Схвалено проведення чотиристоронньої зустрічі (Туреччина, Росія, Україна і ООН) для обговорення виведення суден із зерном з українських портів.

А 27 червня керівник управління зі ЗМІ та комунікацій Офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про досягнення консенсусу щодо створення операційного центру, який займатиметься питанням вивезення зерна з України.

1 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував нові переговори з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним з приводу зерна.

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