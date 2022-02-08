"Північний потік-2" - це безпекова проблема для Європи, не лише для України, заявив міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що у випадку вторгнення Росії в Україну на проекті "Північний потік-2" буде поставлено хрест.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з міністрами закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини.

"Північний потік-2" - це безпекова проблема для Європи, не лише для України... Для нас є позитивними сигнали, що є певний консенсус, що не потрібно поспішати з його сертифікацією, а по-друге - військове втручання Росії в Україну поставить хрест на цьому проекті", - наголосив Кулеба.

Читайте такожУкраїна з цікавістю очікує на ті сигнали, які привіз президент Франції Макрон - Кулеба

Як повідомляв УНІАН, 20 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність розглянути обмежувальні заходи проти "Північного потоку-2" у разі нападу РФ на Україну.

Довідка УНІАН. Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, проте 16 листопада призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію повинна надати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений в експлуатацію.

Вас також можуть зацікавити новини: