Німеччина готова розглянути заходи проти "Північного потоку-2" в разі нападу РФ

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність розглянути заходи проти "Північного потоку-2" в разі загострення Росією ситуації проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бербок заявила у Берліні на спільній прес-конференції з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

"Ми вдвох раніше на зустрічі у Вашингтоні і під час інших зустрічей підкреслили, що стосовно санкцій, і серйозних та тяжких наслідків від економічних заходів, питання енергоресурсів має враховуватися серед можливих підходів", - заявила Бербок.

У цьому зв'язку глава МЗС послалася на слова канцлера Німеччини Олафа Шольца, що якщо буде подальше загострення ситуації з боку Росії відносно України, то усі можливі варіанти заходів будуть розглядатися.

Своєю чергою, як сказав Блінкен, він разом з Бербок підтвердили відданість заяві, зробленій Сполучяеними Штатами і Німеччиною у липні 2021 року стосовно спільної співпрації заради підтримки енергетичної безпеки України і унеможливлення використання Росією енергоресурсів як зброї.

"І ми також говорили про статус газопроводу "Північний потік-2", щодо якого США впродовж довгого часу виступають проти. Також варто відзначити: газ ще не тече по "Північному потоку-2", що означає, що трубопровід є важелем впливу для Німеччини, Сполучених Штатів та наших союзників, а не для Росії", - переконаний Блінкен.

Держсекретар вважає, що Росія, без сумніву, бере це до уваги, коли розмірковує над наступними кроками, особливо з врахуванням заяв країн щодо серйозних наслідків, з якими Росії доведеться стикнутися, якщо здійснить подальшу агресію проти України.

Він сказав, що Захід не може ухвалити рішення за Москву, але у будь-якому випадку США, Німеччина та союзники будуть єдиними, чи Москва погодиться рухатися дипломатичним шляхом, або все ж вирішить здійснити вторгнення.

Читайте такожВ України ще є мінімальний шанс скласти конкуренцію "Північному потоку-2" - експертЯк повідомляв УНІАН, 22 липня 2021 року Посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей. Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

Довідка УНІАН. Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію має дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.

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