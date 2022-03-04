Станом на 4 березня на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, загалом було перераховано понад 7,8 млрд грн в еквіваленті.
Про це повідомляє прес-служба регулятор.
Відзначається, що кошти надходили як від громадян і підприємств в Україні, так і від міжнародного співтовариства (зокрема з США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та багатьох інших країн світу).
Так, понад 765 млн грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські ієни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).
З цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 5,4 млрд грн, зокрема на потреби Національної гвардії - 450 млн грн, Національної поліції – 850 млн грн, Міністерства оборони – 3,7 млрд грн, Державної прикордонної служби – 420 млн грн.
Зараз залишок коштів на спецрахунку становить 2,4 млрд грн.
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