Єврокомісія не виявила російського впливу в цій справі.

Європейська комісія попередила Україну, що може зупинити усю фінансову допомогу країні, якщо Київ буде чинити тиск на антикорупційні органи.

Про це йдеться у статті німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung під назвою "Злий лист Брюсселя до Києва". За даними "добре поінформованого джерела" у Києві, після ухвалення закону українському уряду надійшов від Єврокомісії відповідний лист:

"Українське керівництво на чолі з президентом Володимиром Зеленським отримало від Європейської комісії сигнал про те, що фінансова допомога з європейського "Фонду для України" може бути повністю припинена, якщо центральні органи влади продовжуватимуть зазнавати тиску в боротьбі з корупцією".

Інформацію про те, що Єврокомісія надіслала Києву відповідний сигнал, нібито підтвердила виданню голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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Закон про НАБУ і САП

Як відомо, широкий суспільний протест розгорівся після ухвалення Верховною Радою та підписання президентом Володимиром Зеленським скандального законопроєкту № 12414.

Акції, які стали наймасовішими протестами в країні з початку повномасштабного вторгнення Росії, розпочалися ввечері 22 липня у Києві, а вже наступного дня поширилися на інші міста.

Протестувальники звинуватили владу в обмеженні автономії Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також знищенні антикорупційної інфраструктури, створеної після Майдану 2014 року.

24 липня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт під номером 13533, який передбачає положення щодо збереження незалежності антикорупційних органів - НАБУ та САП.

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