Зеленський: Ми готуємо законопроєкт про незалежність НАБУ і САП, Британія допоможе

Прем’єр-міністром Великої Британії Кір Стармер запропонував залучити експертів.

Готується законопроєкт, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Домовилися бути в контакті щодо цього питання. Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", - зазначає глава української держави.

Зеленський вважає, що в умовах воєнного стану відповідний прокурор своєю вмотивованою постановою має право визначити місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 115, 1461 та 438 Кримінального кодексу України, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, за місцем проживання (перебування) заявника, потерпілого, які є близькими родичами та членами сім’ї такої особи.

Відео дня

Президент України зазначив, що поінформував прем’єр-міністра Великої Британії про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про наступний обмін полоненими.

"Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня", - зазначає Зеленський.

Законопроєкт про НАБУ і САП - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). "За" це рішення проголосувало 263 депутата.

В той же день закон був підписаний президентом України, незважаючи на акції протесту у Києві та в інших містах під лозунгами щодо ветування цього рішення.

У спільній заяві НАБУ і САП, яку вони зробили за підсумками зустрічі, ініційованої Офісом президента зазначалося, що ухвалені законодавчі зміни "суттєво обмежують незалежність" Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначалося, що відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії.

Вас також можуть зацікавити новини: