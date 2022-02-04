У "Національному корпусі" спростували інформацію, поширену в російських телеграм-каналах, щодо нібито виготовлення активістами партії "брудної" бомби.
Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі "Нацкорпусу".
"Так, звісно це фейк", - сказали у прес-службі партії.
Разом з тим, в офіційній заяві "Нацкорпусу" наголошується, що оприлюднений "відеоматеріал є погано виготовленою підробкою, а вся ця історія - витвором хворої фантазії росіян з метою дискредитації як нашої партії, так і загалом України. Хочемо звернути увагу, що відео з'явилося на російському ресурсі і воно не має звуку. Крім того, помилки в титрах демонструють очевидно низький рівень володіння українською мовою, що досить характерно для російських "спецоперацій".
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Що сталося
Сьогодні, 4 лютого, в російських Telegram-каналах почали розповсюджувати фейкове відео про те, що активісти "Нацкорпусу" нібито виготовили "брудну радіоактивну бомбу".
Зокрема, ролик з'явився в Telegram-каналі "Военный обозреватель". При цьому на записі навіть "домалювали" логотип "Нацкорпусу".
Пропагандистські канали стверджують, що "брудну бомбу" члени НК планують використовувати "проти російських військ у разі вторгнення".
"Саморобний вибуховий пристрій має всі компоненти СВУ, але про його працездатність говорити впевнено не можна. Бойовики (саме так пропагандисти називають членів "Нацкорпусу" - УНІАН.) стверджують, що пристрій споряджений ядерними матеріалами, для чого показаний дозиметр", - йдеться у повідомленні.