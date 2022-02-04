У російських Telegram-каналах почали розповсюджувати фейкове відео про те, що активісти "Нацкорпусу" нібито виготовили "брудну радіоактивну бомбу", яку планують використовувати проти російських військ у разі вторгнення.

У "Національному корпусі" спростували інформацію, поширену в російських телеграм-каналах, щодо нібито виготовлення активістами партії "брудної" бомби.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі "Нацкорпусу".

"Так, звісно це фейк", - сказали у прес-службі партії.

Разом з тим, в офіційній заяві "Нацкорпусу" наголошується, що оприлюднений "відеоматеріал є погано виготовленою підробкою, а вся ця історія - витвором хворої фантазії росіян з метою дискредитації як нашої партії, так і загалом України. Хочемо звернути увагу, що відео з'явилося на російському ресурсі і воно не має звуку. Крім того, помилки в титрах демонструють очевидно низький рівень володіння українською мовою, що досить характерно для російських "спецоперацій".

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Що сталося

Сьогодні, 4 лютого, в російських Telegram-каналах почали розповсюджувати фейкове відео про те, що активісти "Нацкорпусу" нібито виготовили "брудну радіоактивну бомбу".

Зокрема, ролик з'явився в Telegram-каналі "Военный обозреватель". При цьому на записі навіть "домалювали" логотип "Нацкорпусу".

Пропагандистські канали стверджують, що "брудну бомбу" члени НК планують використовувати "проти російських військ у разі вторгнення".

"Саморобний вибуховий пристрій має всі компоненти СВУ, але про його працездатність говорити впевнено не можна. Бойовики (саме так пропагандисти називають членів "Нацкорпусу" - УНІАН.) стверджують, що пристрій споряджений ядерними матеріалами, для чого показаний дозиметр", - йдеться у повідомленні.

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