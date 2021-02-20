Президент зазначив, що відповідна законодавча ініціатива зробить рівноправними нацменшини в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україні необхідно ухвалити закон, який врегулює правовий статус національних меншин.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося на нараді щодо врегулювання правового статусу національних меншин під головуванням глави держави.

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"Україна як держава проявляє повагу до традицій і культурних цінностей осіб, які належать до національних меншин, що живуть на її території, та повинна ухвалити новий закон, який врегулює захист їхньої самобутності та рівноправності", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що врегулювання статусу нацменшин допоможе захистити їхні права, сприятиме зміцненню українського суспільства та захисту територіальної цілісності й суверенітету України. Також, за словами президента, відповідна законодавча ініціатива зробить рівноправними нацменшини в Україні.

"Цей закон дасть права національним меншинам, але також захищатиме територіальну цілісність і суверенітет України. Ми як держава захищатимемо традиції, свята, мову, фольклор національних меншин, але водночас вимагатимемо поваги до українських традицій, мови. Діти будь-якої меншини мають знати мову свого народу та українську. Це справедливо", - наголосив Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відзначив, що цей законопроект допоможе Україні на міжнародній арені, зокрема в питанні захисту прав українців, які проживають за кордоном.

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Автор: Юлія Янкевич