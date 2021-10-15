Також плануються засідання стратегічного діалогу в рамках виконання річних домовленостей.

Президент Володимир Зеленський відвідає Великобританію з офіційним візитом в кінці жовтня.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Наприкінці цього місяця ми очікуємо візит до Об'єднаного Королівства високої делегації на чолі з президентом України", — сказав він.

Також, додав Пристайко, плануються засідання стратегічного діалогу в рамках виконання річних домовленостей.

Читайте такожЗеленський дав обіцянку захисникам України"Я сподіваюся, що міністри закордонних справ України та Британії вже через місяць зможуть подивитися, що було зроблено за рік, і направити зусилля на майбутнє", - зауважив Пристайко.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін готується вперше відвідати Україну.

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Автор: Світлана Закелова