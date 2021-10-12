Ллойд Остін стримає свою обіцянку і прилетить до Києва, проте подробиць поїздки ще немає.

Міністр оборони США Ллойд Остін готується вперше відвідати Україну - візит відбудеться в рамках його майбутнього європейського турне.

Про це 12 жовтня заявив на брифінгу прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

"Міністр і його команда готуватимуться до поїздки в Європу наступного тижня", - сказав Кірбі.

Читайте такожМіноборони США обіцяє не залишати Україну наодинці з російською агресієюКрім України, американський міністр відвідає Грузію і Румунію, а завершиться його турне переговорами з союзниками і партнерами на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться 21-22 жовтня в Брюсселі.

Коли саме Остін прилетить в Україну, в його міністерстві не уточнили, як і питання, що він збирається обговорити з керівництвом нашої країни. З ким у нього заплановані зустрічі - теж невідомо.

Нагадаємо, під час вересневого робочого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона він провів переговори з Ллойдом Остіном, який пообіцяв йому здійснити візит в Україну.

Він стане вже другим високопоставленим представником Кабінету Джо Байдена, який відвідає Україну - в травні в нашій країні побував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Автор: Станіслав Кожемякін