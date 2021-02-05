Верховна Рада України підтримала запит народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тетяни Плачкової до президента про необхідність ратифікації Конвенції про працю в морському судноплавстві. Про це нардеп повідомила на своїй Facebook-сторінці.

"Верховна Рада 255 голосами підтримала мій запит до президента з приводу необхідності ратифікації Конвенції про працю в морському судноплавстві! Цю Конвенцію називають "Білль про права моряків", оскільки вона визначає мінімальні міжнародні стандарти, що дозволяють істотно змінити на краще умови праці та побуту моряків", – пояснила парламентарій.

Вона нагадала, що Конвенція була прийнята у 2006 році й зараз ратифікована 97 країнами, але не Україною.Читайте такожНардеп Плачкова: в ООН люди пам'ятають про моряків, а в українських МОЗ та Мінінфраструктури – ні

"Це пора виправляти! Пора припинити ставитися до моряків як до джерела заробітку для корумпованих чиновників, вони - ключові працівники й повинні бути під захистом держави!» - резюмувала політик.

Нагадаємо, раніше Тетяна Плачкова піднімала питання про пріоритетну вакцинацію моряків.

"Саме від їхньої праці залежить функціонування глобальних виробничо-збутових ланцюжків. Морський транспорт перевозить понад 80% товарів, у тому числі життєво необхідні товари медичного призначення. Але наш Кабмін не вважає цей внесок достатнім для пріоритетної вакцинації моряків. В ООН і на Давоському форумі люди пам'ятають про моряків, а в МОЗ і Мінінфраструктури – ні. Це не помилка - це плювок в обличчя всієї морської галузі! Звернулася до Степанова, сподіваюся, одумаються і приймуть рішення в інтересах моряків», – підкреслила народний депутат.

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Автор: УНІАН