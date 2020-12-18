Наступне засідання Ради відбудеться 26 січня 2021 року.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив останнє планове в цьому році засідання парламенту.

Читайте такожНардепи вирішили провести у січні тільки один пленарний тижденьЯк передає кореспондент УНІАН, спікер привітав усіх з прийдешніми святами.

Він також пожартував, що всі, хто хоче, може традиційно в п’ятницю сфотографуватися в сесійній залі.

Як відомо, депутати часто викладають в мережі фото, скільки їх у залі в п’ятницю після завершення засідання.

Відповідно до календарного плану, наступне засідання відбудеться 26 січня 2021 року.

При цьому не виключається, що за ініціативою народних депутатів або президента може бути оголошено позачергове засідання парламенту.

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Автор: Надя Пришляк