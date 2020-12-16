Народний депутат Антон Поляков закликав ухвалити відповідний закон і призначити нового директора НАБУ замість Артема Ситника, розмістивши на трибуні парламенту плакат із зображенням директора НАБУ і датою 16.12.2020.

Відео свого звернення народний обранець розмістив у себе в Telegram, пише "Капитал".

Поляков нагадав, що 16 грудня закінчився строк, який Конституційний суд дав на те, щоб привести роботу бюро відповідно до Конституції. На думку депутата, тепер Артем Ситник не має ні юридичного, ні морального права обіймати посаду директора НАБУ.

"70% українців не довіряють НАБУ", - заявив Поляков, нагадавши факт відсутності посадок топ-корупціонерів, в тому числі і тих, що знаходяться в залі парламенту, а також те, що сам Артем Ситник був засуджений за корупційний злочин.

"Навіщо нам такий директор НАБУ? Хіба ви довіряєте боротьбі з наркоманією наркоману? З цієї ж причини не можна довіряти боротьбу з корупцією корупціонеру", - заявив з трибуни народний депутат.

Поляков вважає безглуздим звертатися до Артема Ситника із закликом піти у відставку. Замість цього він закликав президента Володимира Зеленського переглянути серіал "Слуга народу" і згадати, що країною керує не "Велика сімка" і її посли, а президент, який обраний народом України і який відповідатиме перед народом.

Також Поляков звернувся до провладної фракції "Слуга народу" із закликом подати і проголосувати законопроект, який дозволить привести роботу НАБУ в правове русло і призначити директором відомства людину, яка буде боротися з корупцією і якій довірятиме народ України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН