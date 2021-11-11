Президенти України та Литви провели телефонну розмову.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Литви Гітанасом Науседою ситуацію на європейсько-білоруському кордоні.

Як повідомляється на сайті президента України, під час телефонної розмови глави держав предметно обговорили складну ситуацію, яка виникла на європейсько-білоруському кордоні.

Зокрема, Зеленський повідомив своєму литовському колезі про ухвалені напередодні рішення РНБО щодо посилення заходів безпеки на українсько-білоруському кордоні.

"Ми будемо адекватно реагувати на розвиток ситуації на наших кордонах. Ми вже нарощуємо потужності прикордонної служби. Готові залучити й інші резерви", – зазначив він.

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Водночас президенти обмінялися думками щодо актуальної епідемічної ситуації в Україні та Литві.

Вони домовилися, що литовська та українська сторони координуватимуть заходи з метою збереження свободи взаємних поїздок громадян та забезпечення їхньої безпеки в умовах пандемії.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС

На початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди знаходяться під контролем озброєних білоруських силовиків, що визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів на зовнішній кордон Євросоюзу.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна не буде більше перешкоджати проїзду мігрантів до ЄС – таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорони кордонів і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

Сьогодні, 11 листопада, глава МВС Денис Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю будуть додатково охороняти 8,5 тисячі військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії і поліцейських.

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Автор: Антоніна Доломанжи