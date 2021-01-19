Цього тижня комісія з обрання керівника САП засідатиме два дні поспіль.

Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) відновила засідання в новому році.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

За її словами, комісія "налаштована на активізацію роботи і конструктив", тож вона сподівається, що конкурс оголосять "дуже скоро".

"Перед першим засіданням у 2021-му зустрілася з членами комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Торік комісія збиралася 7 разів попри мовні і часові бар’єри та те, що її члени перебувають на різних континентах, а також пандемію", - написала вона.

Як наголошує Венедіктова, цього тижня комісія засідатиме два дні поспіль і планує доопрацювати Порядок роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на адміністративні посади у САП і додатки до нього, у тому числі Методологію та критерії оцінювання практичних завдань й результатів співбесід під час проведення відкритого конкурсу, а також підготувати текст оголошення про конкурс.

"Переконана, що це будуть документи найвищої якості, які дозволять на належному рівні провести прозорий конкурс", - пише генеральний прокурор.

Венедіктова наголошує, що роль Офісу генпрокурора - суто організаційна.

"Наша роль – суто організаційна та технічна підтримка без жодних втручань у діяльність, і ми її забезпечуємо задля того, щоб конкурс стартував якнайшвидше. Для цього працює робоча група з понад 50 осіб, половина з яких є працівниками Офісу Генерального прокурора і Тренінгового центру прокурорів України, а решта – експерти міжнародних організацій. Державі дуже потрібен сильний, професійний, рішучий і незалежний керівник САП, який очолить боротьбу із топ-корупцією", - пише вона.

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Автор: УНІАН