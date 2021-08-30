31 серпня завершується евакуація з Афганістану.

Перенесення зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена пов'язане з нестабільною ситуацією в Афганістані.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

"Рішення про зустріч президентів 1 вересня, а не 31 серпня абсолютно протокольне і пояснюється, в тому числі й тим, що це останній день евакуаційних процедур з Афганістану", - сказав він.

Він зазначив, що в цей день американська сторона повинна зосередитися на подіях в захопленій талібами країні.

Читайте такожЕвакуація з Афганістану: Україна та понад 90 країн світу прийняли важливе рішення"Враховуючи непередбачуваність і напруженість ситуації в Афганістані, не може виникати ніяких двозначностей через те, що американській стороні необхідне фокусування на цій темі в цей день", - зазначив Подоляк.

За його словами, українській стороні теж підходить такий варіант.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що зустріч президентів перенесли на 1 вересня.

Захоплення влади в Афганістані

Нагадаємо, бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабул, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль території країни. Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну.

Європейські країни почали евакуацію своїх громадян з Афганістану.

Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня в Україну прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців.

Бойовики "Талібан" дозволили проводити евакуацію з країни до 31 Серпня.

Автор: Людмила Жерновська