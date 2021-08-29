Україна стала однією з європейських країн, які провели найуспішніші евакуаційні операції з Афганістану.

Після загострення ситуації в Афганістані у середині серпня в Україну прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Серед евакуйованих — члени їхніх сімей, іноземні журналісти, міжнародні правозахисники та люди, яким загрожувала небезпека.

У відомстві підкреслили, що Україна увійшла до європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану.

"Україна своїх не кидає, і евакуація з Афганістану вкотре довела цей принцип конкретними діями", - підкреслив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Захоплення талібами Афганістану, евакуація біженців

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" почав наступ на урядові сили. 15 серпня вони увійшли в Кабул, через що тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.

Всупереч обіцянкам дотримуватися прав жінок бойовики "Талібану" вже заборонили їм працювати і зобов'язали залишатися вдома.

Україна долучилася до евакуації своїх та іноземних громадян, а також афганських біженців. Загалом було організовано шість евакуаційних рейсів, останній з них відбувся 28 серпня

Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових в Афганістані завершилася до 31 серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.

Автори: Леся Лещенко, Станислав Кожемякин