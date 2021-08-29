Спочатку вона була запланована на 30 серпня.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена у Вашингтоні перенесли на 1 вересня.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на Білий дім.

Раніше в адміністрації американського президента підтвердили приїзд Зеленського до Вашингтону. Спочатку зустріч була запланована на 30 серпня, але її перенесли на один день. Тепер же вона повинна відбутися 1 вересня.

Це пов'язано з тим, що формат зустрічі президентів був розширений і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, але й президентів у форматі віч-на-віч.

Читайте такожСША виділять Україні $60 мільйонів допомогиВідомо, що на ній Зеленський планує порушити питання надання Україні ПДЧ у НАТО, підтримку економіки й ситуацію на Донбасі.

Візит Зеленського до США

Перед візитом Зеленського до Байдена, Офіс президента оприлюднив "дорожню карту" з очікуваними результатами зустрічі. За словами екс-посла, мета документу – імплементація стратегічного партнерства України та США.

"Питання взаємодії з США, які є ключовим нашим стратегічним партнером, має бути ширшим в обговоренні, ніж просто всередині якихось кабінетів", – пояснив Чалий.

"Дорожня карта" містить конкретні пропозиції щодо співпраці України зі США на наступні 2 роки. Мовиться про сфери безпеки та оборони, політики та дипломатії, енергетики, економіки та ін. Документ стосується і питання в'їзду та виїзду українців та американців до країн-партнерів. Окрім цього, порушує питання верховенства права та внутрішніх реформ, із якими США допомагають Україні.

Автор: Людмила Жерновська