Наразі громадяни України та члени їхніх сімей в Афганістані не потребують гуманітарної допомоги.

В Афганістані ще знаходяться понад 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами.

Про це розповів посол України в Таджикистані та Афганістані Василь Серватюк в інтерв’ю виданню LB.ua.

"Згідно з нашими останніми даними, на території Афганістану залишається трохи більше 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами", – заявив він.

За словами дипломата, дві жінки, які наразі перебувають в Афганістані, є етнічними українками, які вийшли заміж та проживали в Афганістані на постійній основі. Решта ж громадян є етнічними афганцями, які мають в Україні родичів та через різні причини перебувають в Афганістані.

Також посол розповів, що Україна вже вивезла з Афганістану понад 250 своїх громадян: більшість із них доправили трьома евакуаційними рейсами з Києва, а ще 20 громадян евакуювали міжнародні партнери України.

Дипломат також додав, що наразі громадяни України та члени їхніх сімей в Афганістані не потребують гуманітарної допомоги.

Ситуація в Афганістані

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня вибухи сталися біля міжнародного аеропорту Хамід Карзай у столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагались потрапити на територію аеропорту. Вибух скоїв терорист-смертник.

У Пентагоні повідомили, що біля міжнародного аеропорту сталося два вибухи - біля пропускного пункту "Еббі-гейт" до аеропорту і готелю "Барон".

Вибух стався за кілька годин після того, як Державний департамент США попередив американців, які перебували поруч з аеропортом, "негайно залишити" територію у зв’язку з посиленою терористичною загрозою.

Зокрема, США та їхні союзники закликали людей відійти якомога далі від аеропорту через загрозу нападу з боку озброєної групи, наближеної до терористичного угруповання "Ісламська держава".

Автор: Олег Давигора