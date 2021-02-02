Один з депутатів вирішив виступати по черзі двома мовами.

У Миколаєві в ході сесії міської ради розгорівся мовний скандал - депутати від ОПЗЖ відмовилися виконувати норму мовного закону й говорити українською мовою.

Як пишуть "Никвести", через це меру міста Олександру Сєнкевичу довелося синхронно переводити виступи депутатів.

Зокрема, депутат Владислав Чайка взяв слово і почав говорити російською. Присутні в залі активісти зробили йому зауваження, на що той перейшов на українську, і запевнив, що володіє нею. Після цього мер нагадав йому про норми мовного закону.

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"Конституцію я не порушую. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде завгодно, можу розмовляти. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я залишаю за собою право говорити тією мовою, якою я хочу", - заявив представник ОПЗЖ.

Після цього він продовжив виступ російською, а мер почав перекладати його промову українською.

Колега Чайки по фракції Олександр Медведєв також не захотів виступати українською. Його промову також перекладав мер.

"Я не знаю, скільки коштують послуги перекладача-мера. Це ми окремі розцінки складемо. За рахунок тих премій, які він собі виписує", - відреагував на це Медведєв.

Раніше депутат Миколаївської міської ради від фракції ОПЗЖ Руслан Москаленко відмовився переходити на українську мову в ході засідання постійної депутатської комісії з соціально-гуманітарних питань.

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Автор: УНІАН