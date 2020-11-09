У голови Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля виявили COVID-19.
Про це він сьогодні повідомив у Facebook.
«На жаль, COVID-19 дістався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Почуваю себе нормально. Ускладнень немає», - розповів Коваль.
За його словами, впродовж двох тижнів він перебуватиме вдома і працюватиме онлайн.
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Ситуація з коронавірусом в Україні
За інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в Україні зафіксовано 8 тис. 687 нових випадків COVID-19.
За його словами, за останню добу госпіталізовано 1 тис. 100 осіб, летальних випадків – 115, одужали 2 тис. 277 осіб.
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