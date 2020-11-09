Впродовж двох тижнів посадовець перебуватиме вдома і працюватиме онлайн.

У голови Рівненської обласної державної адміністрації Віталія Коваля виявили COVID-19.

Про це він сьогодні повідомив у Facebook.

«На жаль, COVID-19 дістався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Почуваю себе нормально. Ускладнень немає», - розповів Коваль.

За його словами, впродовж двох тижнів він перебуватиме вдома і працюватиме онлайн.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в Україні зафіксовано 8 тис. 687 нових випадків COVID-19.

За його словами, за останню добу госпіталізовано 1 тис. 100 осіб, летальних випадків – 115, одужали 2 тис. 277 осіб.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська