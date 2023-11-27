З'ясувалося, що в складних погодніх умовах командир екіпажу розпочав політ без метеорологічних даних, а екіпаж не мав відповідних допусків.

Завершено досудове розслідування стосовно п’ятьох посадових осіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які, за даними слідства, порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора з приводу катастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах, в якій загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інші посадовці та цивільні люди.

В повідомленні зазначається, що у січні був запланований візит керівництва МВС до Харківської та Дніпропетровської областей. "Посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів", - сказано в повідомленні.

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В Офісі генпрокурора зазначають, що командир екіпажу розпочав політ без метеорологічних даних по всьому маршруту запланованого руху, а екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.

"Жоден з посадовців, відповідальних за безпеку польотів, не скасував або не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов. Через складні погодні умови гелікоптер виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду та, здійснюючи маневр, втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що при падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автівки.

За даними Офісу генпрокурора, крім високопосадовців МВС в авіакатастрофі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Посадовцям Управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкриміновано порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу). Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу).

В офісі гепрокурора зазначають, що наразі підозрюваним, їх захисникам та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Загибель Монастирського

18 січня 2023 року у Броварах неподалік будівлі дитячого садка впав гелікоптер, внаслідок чого загинули 14 людей - 13 дорослих та одна дитина. Серед загиблих – очільник МВС Денис Монастирський та його перший заступник Євгеній Єнін.

В серпні чотирьох фігурантів справи щодо загибелі керівництва МВС під час падіння гвинтокрила у Броварах взято під варту.

Суд призначив запобіжний захід начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці. Тепер запобіжні заходи обрані всім п'ятьом підозрюваним посадовцям ДСНС.

За даними ДБР, під варту було взято, крім начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС, також: в.о. командира загону; заступника командира з льотної підготовки; командира авіаційної ескадрильї.

Чотирьої фігурантів тримали під вартою без альтернативи внесення застави. П'ятий фігурант, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (САЗ ОРСЦЗ) ДСНС, цілодобово перебував під домашнім арештом.

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