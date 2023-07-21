Ігор Клименко зазначив, що МВС та Нацполіція зробили все, що від них залежало.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, на якій стадії знаходиться розслідування справи про авіакатастрофу в Броварах, в якій загинув тодішній глава МВС Денис Монастирський. Він зазначив, що МВС та Нацполіція зробили свою роботу.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція зібрали всі необхідні матеріали і передали органам досудового розслідування. Він вказав, що причину трагедії мають назвати представники ДБР, СБУ та Офісу генпрокурора після завершення експертиз.

"Я хотів би, щоб результати цього розслідування були озвучені. Як тільки відповідні правоохоронні органи та Офіс генпрокурора будуть готові це зробити, я думаю, вони це зроблять. Я багато знаю. Я не хотів би зараз про це говорити особисто. Але я, повірте, після того як будуть озвучені результати розслідування по цій катастрофі, я вам дуже багато зможу розповісти, що зробило МВС, щоб таких трагедій більше не сталося", - заявив Клименко в інтер'ю Радіо Свободи.

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Трагедія в Броварах - головні новини

18 січня 2023 року в Броварах Київської області розбився вертоліт ДСНС, на борту якого знаходилося керівництво МВС - глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович.

1 лютого виконуючий обов'язки глави МВС Ігор Клименко повідомив, що результати експертиз у справі ще не передали правоохоронним органам, але слідчі опрацьовують всі можливі версії авіакатастрофи.

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