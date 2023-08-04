Один з фігурантів відбувся домашнім арештом.

Чотирьох фігурантів справи щодо загибелі керівництва Міністерства внутрішніх справ України під час падіння гвинтокрила у Броварах взято під варту.

Напередодні суд призначив запобіжний захід начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці. Тепер запобіжні заходи обрані всім п'ятьом підозрюваним посадовцям ДСНС.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, під варту взято, крім начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, також:

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в.о. командира загону;

заступника командира з льотної підготовки;

командира авіаційної ескадрильї.

Чотирьої фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави. П'ятий фігурант, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (САЗ ОРСЦЗ) ДСНС, цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.

Загибель Дениса Монастирського та Євгенія Єніна - що треба знати

Трагедія сталася 18 січня 2023 року: у Броварах неподалік будівлі дитячого садка впав гелікоптер. Згодом стало відомо, що на борту гелікоптера перебувало керівництво МВС. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей – 13 дорослих та одна дитина. Поранення отримали 25 осіб, у тому числі 11 дітей. Серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євгеній Єнін.

Цього місяця п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомлено про підозру у зв'язку з загибеллю керівництва Міністерства внутрішніх справ. На думку слідчих, підозрювані у справі допустили "відверті порушення" правил безпеки руху та експлуатації гелікоптера, що призвело до загибелі людей.

Причина авіакатастрофи в Броварах - версія слідства

Офіс генпрокурора встановив, під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари.

Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців, відповідальних за безпеку польотів, його не скасував та не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов.

За даними слідчих, через складні погодні умови екіпаж гелікоптера змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті – навіть меншій, ніж висота будівель на маршруті руху.

Командир екіпажу побачив перешкоду та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору. Він втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею.

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