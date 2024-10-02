Новий глава НАТО подякував колишньому главі Білого дому за заохочення союзників витрачати більше на оборону.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте "не стурбований" перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім і похвалив колишнього президента США за те, що він спонукав союзників витрачати більше на оборону. Про це йдеться у матеріалі The Times.

Видання зазначає, що колишній прем’єр-міністр Нідерландів розвіяв побоювання, що перемога Трампа на виборах у США наступного місяця зламає боротьбу Києва проти російського вторгнення, і похвалив обох кандидатів у президенти:

"Я зможу працювати з обома. Яким би не був результат виборів".

Водночас Рютте охарактеризував кандидатку від Демократичної партії Камалу Харріс як "фантастичну історію" і як "високо шанованого лідера".

"Я не хвилююся. Обидва розуміють, що, зрештою, трансатлантичні відносини мають вирішальне значення не лише для Європи", - резюмував новий очільник НАТО.

Перші заяви Марка Рютте на чолі НАТО

Новий генсек НАТО Марк Рютте підтримав зняття заборони для України на далекобійні удари по цілях в РФ. За його словами, це право на самооборону, яке не заборонене міжнародним правом.

Як сказав Рютте, не варто забувати, що Україна веде оборонну війну, а не загарбницьку, а це означає, що має право на самооборону.

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