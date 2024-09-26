Там подякували американській стороні за підтримку.

США надали Україні новий пакет військової допомоги вартістю $375 млн. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у соцмережі.

Він зазначив, що цей пакет включає артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети класу "повітря-земля", бронетехніку та протитанкові засоби.

"Дякую нашим американським партнерам за лідерство та непохитну підтримку в боротьбі з російськими загарбниками", - написав Умєров.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Вашингтон оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 375 млн. Цей пакет допомоги майже вдвічі перевищує обсяг останніх поставок. Виділення нової зброї для України підтвердили в Пентагоні. Це вже 66-й транш обладнання, який Адміністрація Байдена надає Україні зі складів Пентагону, починаючи з серпня 2021 року.

Допомога США Україні

Адміністрація президента Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, аби мати змогу використати $5,6 млрд військової допомоги Україні до 30 вересня.

Також йшлося і про допомогу на суму $2,4 млрд в рамках програми "Ініціатива сприяння безпеці України". Ця програма дозволяє адміністрації США купувати зброю для України у компаній, а не вилучати її з американських запасів озброєння.

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