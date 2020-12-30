Де дивитися новорічне привітання президента / фото president.gov.ua
У ніч на п'ятницю, 1 січня 2021 року, президент України Володимир Зеленський звернеться до українців з новорічним привітанням.Читайте такожНе Оман: журналісти дізналися про плани сім'ї Зеленського на Новий рік
УНІАН зібрав всю інформацію, по яких каналах та о котрій дивитися онлайн звернення глави держави.
Де дивитися новорічне привітання Зеленського
23:45 - телеканал "1+1"
1+1
23:50 - СТБ, "Новий канал", НТН, "UA: Перший"
СТБ
Новий канал
23:55 - телеканал "Україна", "Інтер", ICTV
Україна
Новорічне привітання Зеленського: що відомо
- ЗМІ повідомляли, що команда президента вже закінчує монтаж і запис новорічного звернення Володимира Зеленського. Ролик знімали одразу на чотирьох локаціях Києва.
- У святковому відео, за інформацією "Страни", Зеленський покажеться перед українцями на Банковій, в Маріїнському парку, на Михайлівській площі та біля головної ялинки біля Софіївського собору.
- Минулого року ролик з главою держави записували на ВДНГ, де знімали серіал "Слуга народу".
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