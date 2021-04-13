В Офісі президента зазначили, що ОАСК втратив до себе довіру українців.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

В ОП зазначили, що ОАСК втратив до себе довіру через скандали з "плівками", корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення.

"Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону", - зазначив Зеленський.

В Офісі президента також додали, що стара й неефективна судова система не спроможна забезпечити запит українців на справедливість, втратила довіру громадян України і потребує повного очищення.

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Справа проти ОАСК та Вовка

17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.

За даними САП, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства. 3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.

Вовк вже 6 разів не з’явився на засідання ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави. Суддя Андрій Біцюк надає дозвіл про застосування до Вовка приводу, однак детективи НАБУ не можуть насильно привести до суду його через суддівський імунітет.

15 березня суддя ВАКС вирішив зупинити судове провадження у справі про обрання запобіжного заходу Вовку на час його розшуку.

17 березня НАБУ завершило розслідування справи щодо захоплення влади суддями ОАСК у змові з низкою інших осіб.

Затримання брата судді Вовка

У вівторок, 6 квітня, антикорупційні органи викрили на отриманні 100 тис. дол. хабаря двох адвокатів.

"НАБУ та САП викрили "на гарячому" двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК розв'язати питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання", - повідомляли в НАБУ.

ЗМІ з'ясували, що один з адвокатів - брат голови ОАСК Павла Вовка - Юрій Зонтов. Згодом у НАБУ підтвердили, що один із затриманих справді є "близьким родичем голови ОАСК", однак більше подробиць не повідомили.

7 квітня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам у справі про намір дати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва та підтвердила інформацію про те, що один із них - брат судді Вовка.

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Автор: Олександр Топчій