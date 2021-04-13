Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
В ОП зазначили, що ОАСК втратив до себе довіру через скандали з "плівками", корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення.
"Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону", - зазначив Зеленський.
В Офісі президента також додали, що стара й неефективна судова система не спроможна забезпечити запит українців на справедливість, втратила довіру громадян України і потребує повного очищення.
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Справа проти ОАСК та Вовка
- 17 липня 2020 року відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації. Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зеновію Холоднюку.
- За даними САП, 11 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.
- 1 вересня Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства. 3 листопада НАБУ оголосило Вовка в розшук.
- Вовк вже 6 разів не з’явився на засідання ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави. Суддя Андрій Біцюк надає дозвіл про застосування до Вовка приводу, однак детективи НАБУ не можуть насильно привести до суду його через суддівський імунітет.
- 15 березня суддя ВАКС вирішив зупинити судове провадження у справі про обрання запобіжного заходу Вовку на час його розшуку.
- 17 березня НАБУ завершило розслідування справи щодо захоплення влади суддями ОАСК у змові з низкою інших осіб.
Затримання брата судді Вовка
- У вівторок, 6 квітня, антикорупційні органи викрили на отриманні 100 тис. дол. хабаря двох адвокатів.
- "НАБУ та САП викрили "на гарячому" двох адвокатів, які обіцяли за 100 тис. дол. США та через голову ОАСК розв'язати питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання", - повідомляли в НАБУ.
- ЗМІ з'ясували, що один з адвокатів - брат голови ОАСК Павла Вовка - Юрій Зонтов. Згодом у НАБУ підтвердили, що один із затриманих справді є "близьким родичем голови ОАСК", однак більше подробиць не повідомили.
- 7 квітня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам у справі про намір дати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва та підтвердила інформацію про те, що один із них - брат судді Вовка.
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