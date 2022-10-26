Також ця країна підтримає намагання України домогтися виплати Росією компенсації за руйнування під час повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Ґвінея-Бісау підтримуватиме українські зусилля стосовно створення спеціального трибуналу за злочини Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Ґвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало у Києві.

Президент України розповів, що Ембало став першим африканським лідером, який відвідав Україну після початку повномасштабної війни Росії проти України.

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"Розв'язана Росією злочинна війна, свідомо спровоковані Росією кризи на продовольчому і енергетичному ринках, в міжнародних відносинах загалом значно погіршили соціальні і політичні умови в десятках країн. Мільйони людей в Африці, Азії, Європі опинилися через російську агресію в найгірших обставинах за час життя кількох поколінь. Тому зараз необхідне об’єднання усіх сумлінних лідерів і держав світу, щоб подолати загрози нашій спільній безпеці, які виникли з вини Російської Федерації", - наголосив Зеленський.

"Я поінформував пана президента щодо нових ескалаційних кроків. Подякував Ґвінеї-Бісау за підтримку принципів міжнародного права і територіальної цілісності України під час голосування на Генасамблеї ООН за резолюцію, яка засуджує злочинну російську спробу анексії нашої території. Домовились про подальшу підтримку українських резолюцій щодо компенсаційних механізмів, спецтрибуналу та українського Криму", - заявив Зеленський.

Злочин агресії Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, з перших днів неспровокованої агресії Росія скоює злочини проти Україні, у тому числі воєнні злочини, здійснюючи обстріли цивільної інфраструктури, внаслідок чого гинуть мирні мешканці, а також катуючи і вбиваючи цивільних українців на захоплених територіях.

У березні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив про початок розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності внаслідок російського вторгнення в Україну.

14 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності.

У вересні Верховна Рада дозволила проведення процесуальних дій на території України не лише прокурору Міжнародного кримінального суду.

5 жовтня у виступі під час публічних дебатів "Війна і закон" у Парижі президент Володимир Зеленський закликав створити спеціальний трибунал для покарання російського керівництва за агресію проти України. Глава держави зазначив, що проект відповідного міжнародного договору був представлений у Києві дипломатам із країн-партнерів України.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила Резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", у якій визнала російський режим терористичним.

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