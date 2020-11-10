Згідно з даними генерал-полковника Володимира Замани, в Генштабі відсутні розвідувальні відомості і накази про порушення повітряного простору в Криму, про застосування збройних сил РФ, а також про розпорядження Турчинова про застосування Збройних сил України.

У Генеральному штабі Збройних сил України знищили документи, які стосувалися розпоряджень керівництва держави та ЗСУ в період вторгнення Росії до Криму в лютому-березні 2014 року.

Про це "Гордону" розповів колишній начальник Генштабу - головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Володимир Замана, який має в розпорядженні підтверджуючі документи.

"Жоден військовий, який був у Криму, жоден військовий у Генеральному штабі не знає ні про які накази (чинити опір окупантам – ред.). Ми зробили запит до Міністерства оборони і отримали відповідь, що розвідувальних відомостей про порушення повітряного простору в Криму, про застосування збройних сил РФ, про розпорядження (тодішнього в.о. президента Олександра) Турчинова про застосування Збройних сил, наказів якихось немає. Відповідь наступна: всі ці матеріали були знищені у 2016-2017 роках. Нам так відповіли в Міноборони", - розповів Замана.

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На його думку, таке розпорядження було віддано зверху.

"Міністр оборони не мав права, і він не взяв би на себе таку відповідальність знищити такі матеріали. Це тільки розпорядження зверху. Яка причина? Або приховати свою бездіяльність, або приховати свій умисел. Тому що це дуже важливі матеріали", – зазначив Замана.

Також екс-начальник Генштабу просив відомство надати інформацію про письмовий наказ в.о. президента Турчинова на застосування зброї проти російських окупантів у Криму в 2014 році. За його словами, про такий наказ заявляв сам Турчинов.

"Разом з тим в Головному оперативному управлінні Генерального штабу Збройних сил України відсутня інформація щодо того, що т.в.о. президента України Олександр Турчинов віддавав письмовий наказ на застосування зброї проти російських військ на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в період з 23.02.2014 по 31.03.2014", - йдеться у відповіді Генштабу.

Замана переконаний, що отримані його захистом документи свідчать про те, що людина, яка у 2014 року була в.о. президента України, не виконала обов'язків, які приписані Конституцією.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

23 вересня Зеленський під час загальних дебатів 75-ї сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів долучитись до міжнародної платформи деокупації Криму. 6 жовтня президент повідомив, що Європейський Союз готовий долучитись до цієї платформи.

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Автор: УНІАН