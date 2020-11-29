Татаров пояснив, що висловив свою особисту думку.

В Офісі президента України заявили, що заява заступника глави ОП Олега Татарова, що стосується діяльності НАБУ, є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції Володимира Зеленського.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОП, поширеному ввечері в неділю.

В ОП нагадали, що Зеленський неодноразово заявляв, що визнання неконституційними окремих положень закону "Про НАБУ" не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як самого відомства, так і його керівника Артема Ситника.

"Як заявив Олег Татаров, він працює в команді президента України та повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів", - йдеться у повідомленні.

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Далі наводяться пояснення самого Татарова.

"Учора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів", – сказав він.

Голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що незалежність та цілісність антикорупційної системи є пріоритетною позицією.

Заява Татарова про НАБУ: що сказав заступник глави ОП

Напередодні Олег Татаров розкритикував діяльність Бюро та його керівництва.

"НАБУ - це не українська історія, яка на жаль знаходиться за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем у антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник", - сказав Татаров в одному зі своїх інтерв'ю ЗМІ. На переконання чиновника, Ситник не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти.

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Автор: Юрій Годован