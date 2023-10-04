Водночас сам Лисенко у залі суду заявив, що хабаря не отримував.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сумському міському голові Олександру Лисенку, якого підозрюють у отриманні хабаря у особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"4 жовтня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід Сумському міському голові, підозрюваному у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень. Суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі внесення застави на особу буде покладено відповідні процесуальні обов’язки.

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Водночас, як повідомляє "Суспільне. Суми", сам Лисенко у залі суду заявив, що хабаря не отримував.

"В мене коштів не було виявлено під час обшуків коштів у мене ніяких не було, ніякої неправомірної вигоди я не вимагав… Мені кошти не пропонували, я їх не отримував".

За словами Лисенка, "З фото можна подумати, що я був поруч з тією машиною, де були гроші. Але це не відповідає дійсності".

Затримання мера Сум - що відомо

2 жовтня СБУ повідомила, що на корупції викрили міського голову м. Суми Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури міста. Обох затримали на гарячому під час отримання частини хабаря.

Зазначалось, що зазначені посадовці "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців понад 2 млн грн. У разі відмови платити – погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

3 жовтня меру Сум та його спільнику повідомили про підозру за за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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