Наразі вирішується питання про обрання йому та його спільнику запобіжного заходу.

У вівторок, 3 жовтня, міському голові Сум Олександру Лисенку та директору Департаменту інфраструктури Сумської міської ради повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.

Про це повідомили у Національному антикорупційному Бюро. Зазначається, що 2 жовтня 2023 року їх викрили "на гарячому" під час одержання останнього траншу хабаря – 1,4 млн грн.

"Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). За даними слідства, гроші підозрювані вимагали за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства", – йдеться у повідомленні.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Затримання мера Сум на великому хабарі – що відомо

2 жовтня СБУ інформувала, що на корупції викрили міського голову м. Суми Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури міста. Обох затримали на гарячому під час отримання частини хабаря.

Зазначалось, що зазначені посадовці "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців понад 2 млн грн. У разі відмови платити – погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

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