У Міноборони додали, що у відомства немає підтверджень того, що в Лієва є російський паспорт.

Т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександра Лієва, довкола якого стався скандал через його висловлювання про окупований Крим, звільнено за власним бажанням.

Як повідомила прес-служба Міністерства оборони України, у відомства також немає підтверджень того, що в Лієва є російський паспорт.

"На етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було. Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося", – йдеться у повідомленні.

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Що відомо про Олександра Лієва

З літа 2022 року очільник Міноборони Олексій Резніков призначив Олександра Лієва підписувати збройні контракти міністерства.

Очільник ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що саме від нього залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Крім того, за словами Шабуніна, Лієв у березні 2014-го він закликав Київ "почути Крим" та "легалізувати референдум" на півострові.

Пізніше сам чиновник відреагував на інформацію ЦПК про те, що він нібито підтримував окупацію Криму. Лієв заявив, що це "сфабрикований вкид", спрямований проти міністра оборони.

2 лютого "Українська правда" повідомила, що у виконуючого обов'язки керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва нібито знайшли російський паспорт. Сам він стверджує, що ніколи не отримував паспорт РФ.

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