Раніше чиновник потрапив у скандал через своє інтерв'ю ЗМІ, в якому закликав "легалізувати референдум" в Криму в 2014 році.

Т.в.о. керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв написав заяву про звільнення на тлі скандалу, пов'язаного з його висловлюваннями про Крим.

Про свою відставку Лієв заявив в інтерв'ю Цензор.Ні, зазначивши, що вже направив відповідне повідомлення главі Міноборони Олексію Резнікову.

"Я вчора написав йому повідомлення, в якому попросив прийняти мою відставку і сьогодні написав заяву", – сказав він.

Також видання пише, що Резніков ще не розглядав заяву Лієва, оскільки знаходиться у відрядженні.

Скандальні факти про Олександра Лієва

У вівторок, 31 січня, голова ЦПК Віталій Шабунін опублікував компрометуючі факти про Олександра Лієва, якого з літа 2022-го року глава Міноборони Олексій Резніков призначив підписувати збройні контракти МО.

З'ясувалося, що в його минулому є "російські хвости". Зокрема, стало відомо про його інтерв'ю 2014-року, в якому він закликав "почути Крим" й легалізувати російський референдум на півострові. Це викликало особливий резонанс у суспільстві, оскільки в рамках своєї посади саме від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна.

Сам Лієв у відповідь на звинувачення заявив, що це "сфабрикований вкид", спрямований проти чинного міністра оборони Олексія Резнікова.

Чиновник також звернув увагу, що напередодні скандалу ГУР попередило про інформаційно-психологічну спецоперацію з боку РФ з метою дискредитації військово-політичного керівництва України.

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